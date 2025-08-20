

20h30 le samedi du 16 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 16 août 2025 : Des femmes et des vagues

Qui a décrété que l’aventure s’arrêtait avec les années ? Sûrement pas Isabelle, 61 ans, Anne, 63 ans, et Gwen, la cadette du trio à 51 ans. Pour elles, c’est même l’inverse : après avoir franchi certaines étapes de la vie, l’heure est venue d’écrire un nouveau chapitre.

Grand-mères, retraitées ou encore actives, elles ont choisi un défi audacieux : se mettre au surf. Et pas n’importe où. Les caméras de L’été de 20h30 le samedi les ont suivies jusqu’au mythique spot de La Torche, en Bretagne, près de Quimper, où elles s’initient aux joies de la glisse aux côtés de professionnels des vagues.



