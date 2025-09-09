« Alliées contre notre harceleur » : votre téléfilm inédit ce 9 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Alliées contre notre harceleur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 9 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1, il s’intitule « Alliées contre notre harceleur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Alliées contre notre harceleur » : l’histoire, le casting

Emma, Olivia et Gabby sont victimes de cyberharcèlement. Blake, un individu mystérieux caché derrière son écran, les pousse à lui envoyer des photos intimes, menaçant de les diffuser sur les réseaux si elles ne se soumettent pas à ses exigences. Les trois adolescentes vivent dans une peur constante. Chacune décide de porter plainte auprès de la lieutenante Holland, une femme déterminée à les aider et à mettre fin à leur calvaire. Craignant que leur plainte ne soit pas prise au sérieux, elles choisissent d’abord de s’unir et de mener leur propre enquête. Mais la lieutenante est bien décidée à leur prouver que cette affaire est sa priorité



Avec : Alison Thornton (Emma), Emma Tremblay (Gabby), Malia Baker (Olivia), Garcelle Beauvais (La lieutenante Holland)

Et à 16h, « Jolie petite victime » (rediffusion)

Hannah et sa mère, fraîchement divorcée, viennent de s’installer à Savannah. Pianiste talentueuse, Hannah rêve d’obtenir une bourse pour intégrer Julliard. Au lycée, son professeur de piano, monsieur Kurtz, lui donne des cours particuliers, tandis que sa mère ouvre un institut de beauté en ville. Amber, la chef des cheerleaders, nourrit une haine tenace envers Hannah et ne cesse de la harceler et de l’humilier. Garrett Williams, le conseiller d’orientation, prend Hannah sous son aile et l’invite même à donner des cours de piano à sa fille. Mais partout où elle va, une présence étrange et inquiétante semble la suivre…

Avec : Jenna Rosenow (Mélanie Baxter), Emily Topper (Hannah Baxter), Rebecca Adams (Eleanor Williams), Lowrey Brown (Monsieur Kurtz)