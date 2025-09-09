Ça commence aujourd’hui du 9 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 9 septembre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Amoureuses d’un manipulateur, elles ont basculé dans la prostitution ».


Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Ça commence aujourd’hui du 9 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 9 septembre 2025 à 13h55 « Amoureuses d’un manipulateur, elles ont basculé dans la prostitution » (inédit)

Vigdis a été en couple avec un homme qui cherchait à tout contrôler : son corps, son poids, ses vêtements, ses désirs. Il a fini par la harceler pour qu’elle réalise des vidéos pour adultes rémunérées. Elle a réussi à le quitter avant de céder à ses pressions.

Et à 15h05 : « Maladie de Charcot : leur combat pour la vie ! » (rediffusion)

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative qui provoque une paralysie progressive. En France, environ 7 000 personnes vivent avec cette maladie. Dans l’émission d’aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit Lorène et Olivier, tous deux diagnostiqués, membres de l’association ARSLA, qui transmettent un message positif et plein d’espoir, affirmant leur choix de vivre malgré la maladie. Aline, quant à elle, sait qu’elle porte une anomalie génétique pouvant déclencher la SLA.


Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 9 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

