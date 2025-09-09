Plus belle la vie spoiler : Corentin est-il mort ? Jules prévient Idriss et piège Louisa ! (10 septembre 2025)



Corentin est-il mort dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si on a pu le voir tomber et perdre connaissance après que sa tête ait heurté une pierre, rassurez-vous, plus de peur que de mal ! Dans l’épisode du mercredi 10 septembre 2025, Corentin va bien. Louisa l’a conduit à l’infirmerie et s’est ensuite dénoncer à la direction de Saint-Côme… Mais surprise pour la soeur d’Idriss : elle n’est pas sanctionnée, ils cautionnent ces pratiques de bizutage !











Jules comprend qu’il s’est passé quelque chose de grave et fait parler Corentin… Il finit par avouer que Louisa a voulu l’enfermer de force dans l’aile abandonnée du lycée ! Jules ne peut plus cautionner des choses aussi graves, il se rend au commissariat et dit tout à Idriss ! Idriss est sous le choc que sa soeur puisse être mêlée à tout ça… Et quand Jules lui parle du fameux couloir de l’aile abandonnée, il fait le lien avec le cauchemar de Léa !

Idriss propose alors à Léa de s’y rendre pour tenter de réveiller ses souvenirs. Pour ça, il s’appuie sur l’aide de Jules, qui piège Louisa afin de récupérer la fameuse clé…



