Audiences 14 septembre 2025 : « Barbie » petit leader devant « Brokenwood »

Par /

Audiences 14 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Barbie », qui a intéressé 2,75 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.


C’est devant France 3 avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,47 millions de téléspectateurs pour 13,8% de pda.

TF1


Audiences 14 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du film « Gone Girl », qui a été suivi par 2,30 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,61 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

