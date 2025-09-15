Isabelle Nanty hospitalisée après un grave accident de la route

Par /

Publicité

La comédienne Isabelle Nanty, 63 ans, bien connue pour son rôle dans « Les Tuche », a été impliquée dans un grave accident de la route survenu le vendredi 12 septembre, aux alentours de 8 heures du matin, sur l’autoroute A10, à hauteur de Saint-Arnoult (Yvelines), selon les informations de 78actu.


Isabelle Nanty hospitalisée après un grave accident de la route
Capture TF1


Publicité

Une sortie de route sans autre véhicule impliqué

Selon les premières constatations, l’accident s’est produit alors que la Mercedes Classe V dans laquelle elle prenait place en tant que passagère a quitté sa trajectoire. Aucun autre véhicule n’aurait été impliqué. Les causes exactes de la sortie de route restent encore à déterminer.

Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux. Isabelle Nanty, consciente à leur arrivée, se plaignait de douleurs diffuses. Elle a été transportée en urgence à l’hôpital Percy de Clamart (Hauts-de-Seine), où elle a été prise en charge. Si elle souffre de contusions multiples, son état n’inspire pas d’inquiétude majeure et son pronostic vital n’est pas engagé, selon une source proche de l’enquête.

Un conducteur sans permis valide

Toujours d’après les informations recueillies par 78actu, le conducteur du véhicule circulait avec un permis non valide, invalidé après une perte totale de points. Une infraction qui pourrait peser lourd dans l’enquête en cours.


Publicité

A LIRE AUSSI
« Les vengeances de maître Poutifard » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (12 août 2025)
Audiences 12 août 2025 : « Les vengeances de maître Poutifard » leader devant « O.P.J »
God Save The Tuche : un ticket d’or sur les avant-premières caritatives le dimanche 2 février !
God Save The Tuche : un ticker d'or sur les avant-premières caritatives le dimanche 2 février !
« Les Profs 2 » en mode rediffusion ce soir sur TF1 (mercredi 10 novembre 2021)
Audiences prime 1er avril : "Les Profs 2" leaders, succès pour M6 avec "Vice-Versa"
Munch : nouvelle saison en tournage
Munch : nouvelle saison en tournage


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut