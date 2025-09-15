Isabelle Nanty hospitalisée après un grave accident de la route



Publicité





La comédienne Isabelle Nanty, 63 ans, bien connue pour son rôle dans « Les Tuche », a été impliquée dans un grave accident de la route survenu le vendredi 12 septembre, aux alentours de 8 heures du matin, sur l’autoroute A10, à hauteur de Saint-Arnoult (Yvelines), selon les informations de 78actu.











Publicité





Une sortie de route sans autre véhicule impliqué

Selon les premières constatations, l’accident s’est produit alors que la Mercedes Classe V dans laquelle elle prenait place en tant que passagère a quitté sa trajectoire. Aucun autre véhicule n’aurait été impliqué. Les causes exactes de la sortie de route restent encore à déterminer.

Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux. Isabelle Nanty, consciente à leur arrivée, se plaignait de douleurs diffuses. Elle a été transportée en urgence à l’hôpital Percy de Clamart (Hauts-de-Seine), où elle a été prise en charge. Si elle souffre de contusions multiples, son état n’inspire pas d’inquiétude majeure et son pronostic vital n’est pas engagé, selon une source proche de l’enquête.

Un conducteur sans permis valide

Toujours d’après les informations recueillies par 78actu, le conducteur du véhicule circulait avec un permis non valide, invalidé après une perte totale de points. Une infraction qui pourrait peser lourd dans l’enquête en cours.



Publicité



