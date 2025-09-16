Audiences 15 septembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader, déception pour « Filip »



Audiences 15 septembre 2025 – C’est M6 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode 4 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,57 millions de téléspectateurs pour 19,3% de pda hier soir.





C’est devant France 2 avec la série inédite « Surface », qui a attiré 2,70 millions de téléspectateurs pour 14,4% de pda.







Audiences 15 septembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le téléfilm inédit « Filip ». Malgré une grosse promo, le biopic de Filip Nikolic déçoit avec 2,12 millions de téléspectateurs pour 11,7% de pda. C’est plus d’un million de téléspectateurs de moins que la série « Rien ne t’efface » le lundi précédent.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Meurs un autre jour », qui a réuni 1,64 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie