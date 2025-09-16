Audiences talks du 15 septembre 2025 : nouveau record pour Quotidien, loin devant « Tout beau, tout n9uf »



Audiences talks du lundi 15 septembre 2025 – Hier soir, lundi 15 septembre, les talks ont une nouvelle fois attiré un public fidèle, avec des résultats contrastés selon les créneaux et les chaînes. Yann Barthès s’envole avec un nouveau record pour « Quotidien », qui passe la barre des 2 millions de téléspectateurs sur la dernière partie.











🔹 « Quotidien » sur TMC continue de s’imposer en tête des talks, surtout sur la tranche la plus tardive. La première partie (19h19-20h02) a réuni 720.000 téléspectateurs (4,8%), tandis que la deuxième partie (20h09-21h00) grimpe à 1,17 million (6,2%). Le pic est atteint lors de la dernière tranche (21h00-21h18), avec 2,08 millions de curieux (11,1%) et il s’agit du nouveau record d’audience de la saison.

🔹 « Tout beau, tout n9uf » sur W9, l’émission de Cyril Hanouna, réalise également de solides performances. La première partie (19h47-20h12) attire 1,00 million de téléspectateurs (5,6%), et la deuxième partie (20h19-21h01) se stabilise à 1,06 million (5,6%). Le dernier segment (21h01-21h15) dépasse le million et demi avec 1,50 million de spectateurs (8,1%), preuve que l’animateur conserve une audience régulière mais toujours en retrait face à la concurrence directe de TMC.

🔹 « C à vous » sur France 5, animé par Anne-Elisabeth Lemoine, confirme son audience stable en début de soirée. Le talk principal (18h57-19h51) attire 1,01 million de téléspectateurs (7,6%), mais la suite de l’émission connaît plusieurs variations. De 20h03 à 20h43, elle chute à 626.000 personnes (3,4%), avant de rebondir sur la tranche suivante (20h43-21h04) à 936.000 téléspectateurs (5,6%), signe que le public revient lorsque l’émission s’approche de la fin de soirée.



