Sasha Nikolic : le beau message de la fille de Filip Nikolic après le biopic

Hier soir, TF1 diffusait « Filip », un téléfilm inédit retraçant le destin de Filip Nikolic, ex-leader des 2Be3 et comédien disparu en 2009 à seulement 35 ans. Il était suivi du documentaire « Filip Nikolic : le destin brisé d’une icône ». Un hommage bouleversant qui a ému les téléspectateurs mais aussi ses proches, à commencer par sa fille unique, Sasha.











Très touchée par le téléfilm et le documentaire diffusé dans la foulée, la jeune femme a tenu à partager un message plein d’émotion dans sa story Instagram. Sur une photo de son père jeune, elle a écrit :

« Mon papa… Ce monde ne te méritait pas. Tu étais un être unique, irremplaçable et nul autre ne portera jamais la lumière qui brillait en toi. Merci TF1 pour ce film et ce magnifique documentaire. Merci à toutes les personnes qui ont su rendre hommage à mon papa comme il le méritait. Ton absence se fait sentir chaque jour, et pour toujours… Je t’aime tellement. »

Un message poignant qui rappelle à quel point Filip Nikolic, véritable idole des années 90, reste profondément aimé et regretté par ses proches comme par le public.



