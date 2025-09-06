Audiences 5 septembre 2025 : les Bleus loin devant « Capitaine Marleau »



Audiences 5 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le match des Bleus, Ukraine / France, qui a été suivi par 4,76 millions de téléspectateurs pour 28% de pda.





C’est loin devant France 2 avec une rediffusion de la série « Capitaine Marleau », qui a captivé 3,09 millions de téléspectateurs pour 18,9% de pda.







Audiences 5 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit du jeu de Julien Courbet « J’en connais un rayon », qui a intéressé 1,18 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.

France 3 suit avec le documentaire inédit « Canada Mania », qui a rassemblé 1,07 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie