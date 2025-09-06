Ici Tout Commence spoilers : le concours, une guerre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 septembre 2025)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 septembre 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le concours d’entrée à l’institut. Après quelques rebondissements, il a finalement lieu avec Anouk et Louis. Ce dernier a autre chose en tête et tente de redorer son blason… Vendredi, ce sera l’heure des résultats tant attendus.

Entre Jude et Gaëtan, la guerre est déclarée. Trouveront-ils un terrain d’entente malgré la concurrence ? De leur côté, Tom et Lionel se lancent dans les révisions du master et tous les coups sont permis.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 (épisode 1258) : A L’institut, Louis redore son blason. Zoé raconte des salades à Carla. De leur côté, Jude et Gaëtan se rendent coup pour coup.

Mardi 9 septembre 2025 (épisode 1259) : En fin d’épreuve, Loup cloue le bec à Ferdinand. En plein déjeuner, Solal et Carla font la fine bouche. Pour leur part, Gary et Thelma imitent Pénélope.

Mercredi 10 septembre 2025 (épisode 1260 : En pleine épreuve, Clotilde arrête les frais. Pour les révisions du Master, Tom et Lionel se tirent dans les pattes. A L’institut, Gaspard et Léonard ont le bras long.

Jeudi 11 septembre 2025 (épisode 1261) : En finale du concours, Ferdinand n’en rate pas une. Tom et Lionel repartent de plus belle. De leur côté, Jude et Gaëtan trouvent un terrain d’entente.

Vendredi 12 septembre 2025 (épisode 1262) : A l’annonce des résultats du concours, Louis montre les dents. Face à Stanislas, Fleur prend les choses en main. Pour sa part, Gary mise sur le mauvais cheval.



Publicité





VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 8 au 12 septembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici