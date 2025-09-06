Echappées Belles du 6 septembre : direction la Corrèze ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 6 septembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, encore deux rediffusions.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 6 septembre, à 20h55 – « La Corrèze de village en village » (rediffusion)

Grâce à la variété de ses paysages — granit rappelant la Bretagne, ardoise, chaume, pierres sombres, calcaires ou même rouges — la Corrèze offre des villages au caractère affirmé, traversés par la Vézère, la Corrèze et la Dordogne, véritables artères vitales de ce territoire. Le département réunit à lui seul six des “Plus Beaux Villages de France”, gage d’un patrimoine exceptionnel. Des cités comme Collonges-la-Rouge, Turenne ou Pompadour contribuent largement à l’attrait touristique de ce coin de France. Les Corréziens, qu’ils soient d’origine ou d’adoption, se montrent chaleureux, fiers et heureux de faire découvrir leur quotidien à Sophie Jovillard.

Sujets : carte d’identité des villages / Deuxième vie pour des villages en déclin / Les toits des villages corréziens / Les villages des barrages / En Corrèze, on ne perd pas le fil / Dans les airs.



Publicité





Et à 22h30 « L’Occitanie, de ferme en ferme » (rediffusion)

L’Occitanie se distingue par la richesse de ses paysages, notamment dans le Gers, le Tarn et les Hautes-Pyrénées, des terres propices à l’agriculture et à l’élevage. Ismaël Khelifa part à la rencontre de femmes et d’hommes passionnés qui s’investissent chaque jour pour mettre en valeur leur savoir-faire. Parmi eux, Lucile, jeune agricultrice, a transformé l’exploitation familiale autrefois tournée vers l’aviculture en élevage de bufflonnes. Elle compte aujourd’hui parmi les rares producteurs de mozzarella en France.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 6 septembre 2025 dès 21h sur France 5