C à vous du 11 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par

C à vous du 11 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5

France 5


🔴 « L’heure du choix » : Alain Juppe, ancien Premier ministre (1995-1997), défend la vision d’une Europe forte et indépendante dans son nouveau livre qui paraît aujourd’hui

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de #CàVous :
Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta et maître pastier


🔵 L’Amérique de Trump sous le choc après l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk. On reçoit Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour les Jours.fr

🔵 Dans la Suite de C à vous :
📺 Dany Boon & Audrey Fleurot, pour le film “Regarde” en salle le 17 septembre
🎭 Amélie Nothomb, pour le livre “Tant mieux” chez Albin Michel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 11 septembre 2025 à 19h sur France 5.

