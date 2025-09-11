Les Cinquante du 11 septembre : quelle équipe a fini dernière du jeu 8 ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 19)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 19 du jeudi 11 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 19 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve le Lion donne le top d’un nouveau coup de folie. Les joueurs doivent encore tomber et faire les morts.











Enfin un coup de folie réussi, chaque équipe voit sa cagnotte monter de 500 euros ! Après ça, Micha en profite pour se rapprocher de Marine… Il lui dit qu’elle s’ennuie avec Hugo et elle confirme.

Le Lion annonce le jeu n°8, de nuit. Les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène. Les Oranges, déjà éliminés, sont spectateurs. Les joueurs découvrent des tables avec des ampoules et des interrupteurs.

Les animaux distribuent des mains collantes et le Lion donne les règles. Ils doivent rallumer les ampoules devant eux en lançant une main collante et viser un interrupteur. Le Lion annonce que quand une équipe est sauvée, le jeu s’arrête et elle peut éteindre une ampoule à l’équipe de son choix avant que le jeu reprenne !



Les Bleus allument les premiers toutes leurs lumières. Ils décident d’éteindre une lampe aux Jaunes. Les Marrons se qualifient à leur tour et décident d’éteindre une lampe aux Violets. Ils sont sous le choc, ils étaient censés être alliés aux Marrons. Les Blancs se qualifient ensuite, ils choisissent d’éteindre une ampoule aux Violets, qui sont furieux.

Les Gris se qualifient, ils doivent décider à qui éteindre une ampoule. Ils choisissent les Jaunes. Il ne reste donc plus que les Violets, les Rouges et les Jaunes.

SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain soir, c’est finalement l’équipe Rouge qui perd le jeu et se retrouve en danger pour la prochaine cérémonie.

Les Cinquante, le replay du 11 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 19 ce jeudi 11 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 12 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 20.