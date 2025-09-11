Un Si Grand Soleil Spoiler : Elisabeth prend une lourde décision, Eliott manipule Muriel (épisode du 15 septembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1749 du 15 septembre 2025 – Elisabeth va finalement rendre les armes dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, alors que Boris a retourné sa veste et lui a déclaré la guerre, L Cosmétiques est victime d’un virus informatique !











Publicité





Bertier est en panique, il risque de perdre toute la comptabilité de l’entreprise. De son côté, Elisabeth fait une crise d’angoisse devant Muriel. Elle ne se sent pas bien et préfère rentrer chez elle…

Plus tard, Alain rentre à la maison et découvre Elisabeth dans le noir. A bout, elle annonce à Alain qu’elle renonce : elle rend les armes et va vendre L Cosmétiques au groupe chinois !

De son côté, Pascal avoue à Boris que c’est lui qui a introduit le virus dans le système informatique de la boite. Boris est contre, il n’apprécie pas du tout ses méthodes, mais Pascal assume.



Publicité





Pendant ce temps là, Eliott manipule Muriel… Alors qu’il l’espionne régulièrement, cette fois il a subtilisé le doudou de Toma. Muriel l’appelle pour savoir s’il l’a, il fait mine de rien et dit qu’il va aller au parc pour voir s’il le trouve. Evidemment, Eliott a le doudou en sa possession et il rejoint Muriel en héros… Elle lui confie son conflit avec Boris.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth capitule, Catherine ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici