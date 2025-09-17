C à vous du 17 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 17 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Le RN reçu à Matignon, pétition pour un référendum sur l’immigration, taxe sur les grandes fortunes… Sébastien Chenu, député RN du Nord & vice-président du Rassemblement national, est l’invité de C à vous

🔵 Donald Trump au Royaume-Uni pour une deuxième visite d’État historique. On en parle avec Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis et Dominique Simonnet, essayiste & écrivain pour leur livre « Requiem pour le monde libre » (L’Observatoire)



🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎬 Christian Clavier & Rayane Bensetti, pour le film “Le million” en salle le 24 septembre

📖 Nathan Devers, pour le livre “Surchauffe” chez Albin Michel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 17 septembre 2025 à 19h sur France 5.