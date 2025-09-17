Les Cinquante du 17 septembre : le Lion va faire une grande annonce (résumé, spoiler + replay épisode 23)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 23 du mercredi 17 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 23 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les équipes victorieuses doivent voter pour départager les Oranges, les Rouges et les Violets.











Publicité





Après les votes, le Lion appelle les équipes en danger pour l’annonce des résultats. Avec 22 voix sur 25, l’équipe Rouge est la première sauvée ! Et c’est ensuite les Violets qui sont sauvés, 17 avec voix sur 25, contre 11 sur 25 seulement pour les Oranges.

Toto est sous le choc et pleure alors que ses amis les Oranges sont éliminés et doivent quitter le château. Les joueurs éliminés font leurs bagages et s’en vont. Leur départ sonne comme une trahison pour certains joueurs, les alliances ont volé en éclat.

SPOILER une élimination surprise

Dans l’épisode de demain, le Lion fait une grande annonce : à la fin de cette journée, une autre équipe sera éliminée ! Pour l’éviter, il a organisé deux jeux dans l’arène. Les 2 équipes gagnantes seront sauvées et échapperont à l’élimination.



Publicité





Les Cinquante, le replay du 17 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 23 ce mercredi 17 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 18 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 24.