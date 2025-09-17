Un Si Grand Soleil Spoiler : Elise découvre la vérité (épisode du 19 septembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1753 du 19 septembre 2025 – C’est un terrible choc qui attend Elise dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Elise va comprendre qu’Elodie la trompe et obtenir ses aveux…











Publicité





Alors qu’Elodie est de plus en plus distante, Elise se pose des questions. Le matin, alors qu’ils parlent avec Ludo des soucis d’eau de la ferme, Elodie reçoit un sms et cache son téléphone. Un détail qui n’échappe pas à Elise…

Au commissariat, Elise confie à Manu qu’elle pense qu’Elodie la trompe avec leur voisine. Elle rentre plus tôt à la ferme et découvre qu’Elodie n’est pas là. Ludo la couvre en disant qu’elle est partie en livraison mais quand Elodie rentre, elle dit à Elise qu’elle était passée voir son père… Elise comprend qu’elle ment et lui demande si elle était avec Pauline. Elle exige la vérité, Elodie finit par avouer sa liaison.

Elise quitte la ferme en insultant Elodie… La rupture semble évidente.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth capitule, Catherine ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici