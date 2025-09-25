C à vous du 25 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 25 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


🔵 Procès du “financement libyen” : Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé. On reçoit Me Jean-Michel Darrois, avocat de Nicolas Sarkozy, et Timothée Boutry, journaliste au service police-justice au Parisien pour en parler

🔵 Infections à la Légionellose : 3 morts, au moins 51 cas déclarés. Dr Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Garches (Hauts-de-Seine), est l’invité de C à vous


🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10

🔵 Dans la suite de C à vous :
📖 Matthieu Ricard, pour le livre “Lumière” chez Allary Éditions
📺 Elise Lucet et Anaïs Bard, pour “L’envoyé spécial : un succès pas si angélique ?” diffusé ce soir sur France 2
📖 Jamy Gourmaud pour le livre “ 365 nouveaux jours avec Jamy” chez Nathan

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 25 septembre 2025 à 19h sur France 5.

