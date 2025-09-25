Un Si Grand Soleil Spoiler : Léo en garde à vue, Achille charge Pablo (épisode du 29 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1759 du 29 septembre 2025 – Léo va finalement être placé en garde à vue suite à l’agression de Pauline dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Pauline est toujours entre la vie et la mort à l’hôpital, Hugo explique à Becker que les blessures de Pauline ont bien été causées par une agression.


Un Si Grand Soleil Spoiler : Léo en garde à vue, Achille charge Pablo (épisode du 29 septembre)
Il lui parle d’un objet contondant. Et alors qu’Elise décide enfin de parler à Yann de la relation entre Pauline et Elodie, Léo est désormais le suspect numéro 1. En effet, Yann convoque Elodie pour l’interroger et elle lui explique que Pauline avait décidé de quitter Léo même si elle ne sait pas si elle l’a fait.

Chez L Cosmétiques, Yann arrête Léo. Il est placé en garde à vue !

Pendant ce temps là, Hugo demande à Florent de représenter Pablo suite à la plainte de Chazal. Et il porte lui-même plainte pour injures racistes. Face à Florent, Achille charge Pablo en sous-entendant qu’il a payé les bouteilles de sa soirée avec l’argent des vols…


