Les Cinquante du 25 septembre : quelle équipe va perdre le jeu ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 29)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 29 du jeudi 25 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 29 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’après l’entre de la Panthère, les cagnottes se mettent à jour.











Les filles rentrent et Eva se fait critiquer de toutes parts. Elle essaie de se justifier mais même son équipe ne la soutient pas.

Le Lion annonce un nouveau jeu. Les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène. Il s’agit de jouer à « 1, 2, 3 soleil ». Au cours de la partie, Florian (Marrons) se blesse. Et les Rouges sont finalement éliminés.

Katell et Martika s’expliquent au sujet de Tom. Elles comprennent qu’il joue double jeu.



Le soir, tout le monde fête l’anniversaire de Laura et de Katell. Et le Lion annonce un nouveau jeu, de nuit !

SPOILER qui perdra le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, place à un nouveau jeu. C’est l’équipe Jaune qui le perd et rejoint les Rouges sur le banc des éliminés !

Les Cinquante, le replay du 25 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 29 ce jeudi 25 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 26 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 30.