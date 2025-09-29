C à vous du 29 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 29 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Condamnation de Nicolas Sarkozy : État de droit attaqué, magistrats menacés. Le magistrat Eric Halphen, est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Attente d’un nouveau gouvernement, budget « de compromis », ultimatum du PS… semaine décisive pour Sébastien Lecornu. On en parle ce soir avec Thomas Soulié, grand reporter au service politique du Parisien – Aujourd’hui en France



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : la créatrice de contenu food Cookinut

🔵 Dans la suite de C à vous :

👗 Cristina Cordula pour l’ouverture de sa chaîne YouTube et l’émission « Cousu main » sur RMC Life, pour début 2026

🎭 Marie S’infiltre pour son spectacle « Culot, nouvelle version » en tournée dans toute la France

⭐️ Priscilla Presley, ancienne épouse d’Elvis Presley, pour le livre « Softly, as I leave you – les confidences de l’unique femme du King »

