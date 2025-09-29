Un Si Grand Soleil Spoiler : Léo mis en examen, Elodie le menace ! (épisode du 1er octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1761 du 1er octobre 2025 – Léo va finalement être mis en examen pour l’agression de Pauline dans quelques jours dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». En cause, le fait que la fibre de bois qui a servi à frapper Pauline vient de la chaise que Léo a avoué avoir défoncée et retrouvée sur place mais avec un pied en moins.











Hugo explique à Yann qu’il pense que le pied manquant est taché du sang de Pauline et que l’agresseur s’en est débarrassé. Si Hugo pense qu’une tierce personne a pu agresser Pauline après la dispute avec Léo, Yann n’y croit et compte bien faire avouer Léo.

Si Léo reconnait son coup de sang, il nie avoir frappé sa femme. Le juge Laplace le met en examen mais décide de ne pas demander sa mise en détention. Il le remet en liberté avec mesure d’éloignement : il ne peut plus approcher Pauline ! Quand Léo rentre chez lui, il tombe sur Elodie venue arroser les fleurs… Un gros clash éclate, Elodie accuse Léo d’avoir frappé Pauline et le menace : il va payer !

