Les Cinquante du 29 septembre : qui Romain a-t-il volé ? (résumé, spoiler + replay épisode 31)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 31 du lundi 29 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 31 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Martika est toujours sous le choc de la trahison de Tom et de l’échec de son équipe rouge au dernier jeu.











Le Lion annonce l’entre de la Panthère. Le Lion convoque : Laura chez les Bleus, Neymar chez les Gris, Morgan chez les Marrons, Enzo chez les Rouges, Romain chez les Jaunes, et Kelly chez les Blancs.

Chacun doit apprendre la fable « Le corbeau et le renard » par coeur en 30 minutes ! Ils s’exécutent avant de rejoindre la Panthère. Ils vont devoir lui réciter par coeur et avec une tolérance d’une seule erreur. Celui ou celle qui ira le plus loin fera gagner 2.000 euros à son équipe.

Laura passe la première et se trompe après 80 mots. Neymar passe le second et échoue après 61 mots, Kelly passe la 3ème et récite 92 mots. Enzo passe ensuite et récite 58 mots, suivi de Morgan (112 mots) et Romain, qui fait un sans faute ! C’est donc Romain qui offre la victoire et les 2.000 euros à l’équipe jaune. La Panthère lui demande dans quelle équipe il veut voler l’argent.



SPOILER qui Romain a-t-il volé ?

Dans l’épisode de demain, Romain décide de voler chez les Rouges !

Les Cinquante, le replay du 29 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 31 ce lundi 29 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 30 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 32.