C à vous du 30 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 30 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Deux ans après le 7 octobre, Arthur alerte sur « la solitude » et « la peur » des Français juifs dans un livre. Il publie « J’ai perdu un Bédouin dans Paris » aux éditions Grasset ce 1er octobre.

🔵 Procès de Cédric Jubillar : après l’audition de l’ancien procureur de Toulouse hier, la famille de Delphine entendue aujourd’hui. On en parle avec Valentine Arama, journaliste police-justice à France Info, auteure de « Delphine Jubillar, une disparition » (Litos)



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : la créatrice de contenu food Cookinut

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Dominique Farrugia & Clémentine Célarié, pour la mini-série “Enquête de famille” sur TF1

📺 Michèle Dominici, pour le doc “Simone Signoret, figure libre” diffusé dimanche sur Arte à 20h05

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 30 septembre 2025 à 19h sur France 5.