Les Cinquante du 30 septembre : quelle équipe va perdre le jeu ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 32)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 32 du mardi 30 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que la Panthère demande à Romain dans quelle équipe il veut voler les 2000 euros.











Romain décide de prendre l’argent dans la cagnotte des Rouges. Ces derniers découvrent la nouvelle et sont remontés.

Marco décide de réunir tout le monde dans le parc du château. Il annonce qu’hier Paul a couché avec Solène alors que le même soir, il a embrassé Eva ! Solène est sous le choc mais Paul ne réagit pas et ne cherche même pas à se défendre. Et Eva est étonnée mais elle défend Paul !

Plus tard, un clash éclate entre Jérémy et Morgan. Et le Lion convoque les joueurs pour un nouveau jeu dans l’arène. Une dernière équipe va se retrouver sur le banc des éliminés avec les Jaunes et les Rouges. Dans l’arène, un carré et des lignes noires et rouges. Le Lion demande aux équipes de se répartir avec deux équipes de chaque côté. Les Gris et les Blancs affrontent les Bleus et les Marrons. Il s’agit d’envoyer des balles sur un ballon noir qu’ils doivent envoyer derrière la ligne rouge de l’équipe adverse !



Les Gris et les Blancs remportent la première manche et le premier point. Les Bleus et les Marrons remportent la seconde manche, ils égalisent. Les Bleus et les Marrons remportent la 3ème manche.

SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, les Gris et les Blancs perdent et s’affrontent. C’est les Blancs qui remportent la victoire, les Gris sont donc éliminés et face aux Rouges et aux Jaunes pour la cérémonie d’élimination !

Les Cinquante, le replay du 30 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mardi 30 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 1er octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 33.