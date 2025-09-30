Un Si Grand Soleil Spoiler : Elise fait un aveu à Bilal (épisode du 2 octobre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1762 du 2 octobre 2025 – Les choses ne vont pas s’arranger pour Pauline dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, elle est toujours hospitalisée dans un état grave et ne se réveille pas…


Un Si Grand Soleil Spoiler : Elise fait un aveu à Bilal (épisode du 2 octobre)
Si Léo se sent mal vis à vis des accusations qui pèsent sur lui, Elodie est convaincue qu’elle est coupable. Elle se confie à Ludo, qui lui rappelle qu’ils ne peuvent pas avoir de certitude sur sa culpabilité. Elodie se rend au chevet de Pauline et lui parle de ses fleurs…

Le soir à la coloc, Bilal retrouve Elise seule dans le noir. Elle finit par craquer et elle lui avoue qu’elle se dit que ça serait plus simple si Pauline venait à mourir ! Elle pleure dans les bras de Bilal, elle espère encore récupérer Elodie…

Elise aurait-elle agressé Pauline ?


