C à vous du 5 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 5 septembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Instabilité politique, consommation en baisse, les patrons inquiets mais mobilisés. Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, est l’invité de C à vous

🔵 Mouvement « Bloquons tout », la France des « boomers », lassitude des Français envers la politique. Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop nous livre son analyse ce soir



🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎤 Kendji Girac & Sahar, pour la soirée événement “J’ai pas les mots, 8 semaines pour sortir de l’illettrisme” diffusé mardi à 21h10 sur France 2

📺 Caroline Roux et Aurélie Casse pour l’émission “C dans l’air”

