Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix a réussi une énorme arnaque, découvrez la vérité ! (épisode du 9 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1745 du 9 septembre 2025 – On peut dire que Becker avait vu juste concernant Alix Dardel dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, on va découvrir la vérité sur l’affaire du Basille et on ne l’avait pas vu venir !


Si depuis qu’Alix a fait authentifier le Basille, Lucel, l’ancien propriétaire, semble furieux et avait même porté plainte contre Alix, il s’agissait en réalité d’une énorme mise en scène avec la complicité de José Alvaro et d’Alix Dardel.

Dans quelques jours, Alix revient de Paris après la vente aux enchères du tableau. Elle annonce à Ulysse qu’il s’est venu 3 millions d’euros et elle va lui verser une prime de… 10.000 euros. Dérisoire car Alix s’est bien moqué de lui depuis le début ! Elle connaissait très bien la valeur du tableau puisque c’est Lucel qui est venu la voir avec le Basille à vendre. Il ne voulait pas partager avec ses 8 cousins et Alix a imaginé toute l’arnaque avec José.

Alix, José et Lucel vont donc se partager les 3 millions, Ulysse n’est que le dindon de la farce et Alix est encore une fois passée à travers les mailles du filet… Mais jusqu’à quand ?


