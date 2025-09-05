Les Cinquante du 5 septembre : quelle équipe sera éliminée ? (résumé, spoiler + replay épisode 15)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 15 du vendredi 5 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 15 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le jeu n°6.











Si les Violets et les Oranges sont déjà en danger, les autres équipes s’affrontent pour échapper à l’élimination. Les joueurs découvrent qu’il s’agit d’un jeu déjà vu dans « Les Cinquante ». Ils devront se mettre du bon côté en sautant quand le Lion dit blanc ou noir. Celui qui se trompe est éliminé !

Le jeu démarre. Tom (Rouge) est le premier éliminé, suivi de Martika (Rouge) et Sandra (Rouge). Les Rouges sont clairement en grand danger ! Marine (Jaune) est éliminée, suivie de Mako (Noir), Emma (Gris), Toto (Gris), Kelly (Bleu), Neymar (Gris), Laura (Blanc), Laura (Bleu), Cindy et Jade (Noir), Ulysse (Gris). Marco (Bleu) est éliminé, tout comme Katell (Jaune), etc… A la fin, c’est les Noirs qui sont éliminés !

Les trois équipes éliminées retournent au château alors que les joueurs victorieux se concertent dans chaque équipe avant de participer à la cérémonie des votes. Ils se rendent ensuite dans la salle pour voter et désigner les deux équipes à sauver. Les équipes en danger reviennent ensuite. Le Lion s’apprête à annoncer le verdict des votes…



Avec 26 voix sur 30, la première équipe sauvée est… les Oranges !

Dans l’épisode de lundi soir, c’est l’heure de la cérémonie d’élimination. On vous révèlera l’identité de l’équipe éliminée dimanche soir !

Les Cinquante, le replay du 5 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce vendredi 5 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 8 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 16.