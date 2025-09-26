Ça commence aujourd’hui du 26 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 26 septembre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit d’une spéciale « Les jours d’après » avec pour thème « Pères courage : ils se battent pour leur enfant ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 26 septembre 2025 à 13h55 « Les jours d’après : Pères courage : ils se battent pour leur enfant » (inédit)

Jean-Marc sera présent sur notre plateau pour revenir sur ce drame qui a bouleversé sa vie : alors qu’il profitait de vacances avec sa fille, tout a basculé le jour où elle a été victime d’un grave accident de jet-ski. De son côté, Sonny, père de trois enfants, élève seul ses deux fils aînés dont il a la garde exclusive. Mais sa fille cadette, qu’il élevait depuis sa naissance, lui a récemment été retirée. Des récits bouleversants à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Covid, attentats, nouvel ordre mondial : ils ont été confrontés à des idées complotistes » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invités confrontés de près au complotisme : Eva, dont la mère s’est enfoncée dans une paranoïa autour du Covid et des vaccins ; Elliot, journaliste, qui a vu son frère basculer après un documentaire sur les pyramides, au point d’infiltrer ce milieu pour tenter de le comprendre ; Sylvain, ancien étudiant tombé lui aussi dans ces théories avant de faire marche arrière ; et Thomas, reporter, témoin depuis plus de dix ans de l’essor du complotisme, agressé en 2021 par un proche convaincu de ces idées.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 26 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.