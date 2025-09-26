Les 12 coups de midi du 26 septembre : coup d’arrêt pour Cyprien, l’étoile mystérieuse se dévoile

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 26 septembre 2025, 8ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 8ème victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé avec 2 erreurs lors du Coup de Maître, il a remporté 200 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 26 septembre : coup d'arrêt pour Cyprien, l'étoile mystérieuse se dévoile
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 26 septembre, la nouvelle étoile mystérieuse se dévoile

Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 41.738 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Sur l’étoile mystérieuse, toujours rien en dehors d’un ciel avec des nuages.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Mask Singer : quelle star est sous le Castor ? Récap des indices et prono
Mask Singer : quelle star est sous le Castor ? Récap des indices et prono
Mask Singer : qui se cache sous le Lapin ? Tous les indices et notre prono !
Mask Singer : qui sous cache sous le Lapin ? Tous les indices et notre prono !
Audiences 25 septembre 2025 : le final de « HPI » loin devant « Meurtres au Mont Saint-Michel »
Audiences 25 septembre 2025 : le final de « HPI » loin devant « Meurtres au Mont Saint-Michel »
Mask Singer du 26 septembre 2025 : spéciale enquête policière ce soir, quelle star internationale est sous l’Oiseau ? (prime 3)
Mask Singer du 26 septembre 2025 : spéciale enquête policière ce soir, quelle star internationale est sous l'Oiseau ? (prime 3)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut