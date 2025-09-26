Les 12 coups de midi du 26 septembre : coup d’arrêt pour Cyprien, l’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 26 septembre 2025, 8ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 8ème victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé avec 2 erreurs lors du Coup de Maître, il a remporté 200 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 26 septembre, la nouvelle étoile mystérieuse se dévoile

Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 41.738 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Sur l’étoile mystérieuse, toujours rien en dehors d’un ciel avec des nuages.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+