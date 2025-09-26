« Belles & cruelles » : votre téléfilm ce 26 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Belles & cruelles » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 26 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Belles & cruelles ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Belles & cruelles » : l’histoire, le casting

Après des années passées à endurer les moqueries de ses camarades, Jennie entame sa vie universitaire avec une seule idée en tête : rejoindre la prestigieuse sororité Athena. Derrière leur façade bienveillante, cependant, ces jeunes femmes dissimulent un secret des plus troublants…



Publicité





Avec : Tammy-Anne Fortuin (Elissa), Clara Carlo (Jennie), Emmanuel Jalbert (L’officier Kent), Leif Erik Offerdahl (Corey)

Et à 16h, « Toutes innocentes, toutes coupables » (rediffusion)

Jenna s’installe en Californie avec sa mère, Sally, et intègre l’équipe féminine de football du lycée Fairmont, où les rivalités ne cessent de s’intensifier.

Avec : René Ashton (Sally Simms), Robin F. Baker (Le père de Stacy), Nick Benas (Un client d’hôtel), Cece Kelly (Jenna Simms)