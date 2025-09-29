Ça commence aujourd’hui du 29 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 29 septembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Camps scouts, pensionnat religieux : quels hommes sont-ils devenus après tant de sévices ? ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 29 septembre 2025 à 13h55 « Camps scouts, pensionnat religieux : quels hommes sont-ils devenus après tant de sévices ? » (inédit)

À son adolescence, Arnold a été placé dans un pensionnat religieux où il a découvert un univers d’une extrême violence, fondé sur l’humiliation, la peur et les coups. L’éducation y était de type paramilitaire, ponctuée de travaux forcés et de châtiments corporels quotidiens. Les week-ends et durant les vacances, il devait également participer aux camps scouts organisés par l’établissement, où régnaient les mêmes conditions dangereuses et des violences systématiques.

Et à 15h05 : « Accidents de la route : des vies fauchées » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille aujourd’hui quatre invités dont la vie a basculé après un accident de la route causé par un conducteur inapte à conduire. Qu’il s’agisse d’une personne affaiblie par des problèmes de santé ou sous l’emprise de stupéfiants, ces comportements à risque au volant restent à la fois dangereux… et pourtant parfaitement évitables.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 29 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

