Les 12 coups de midi du 29 septembre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 29 septembre 2025, 11ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 30.000 euros.











Les 12 coups de midi du 29 septembre, la place Vendôme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 71.888 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours un ciel avec des nuages. Rappelons que cette photo de fond devrait être la place Vendôme, à Paris. Cyprien a proposé Napoléon aujourd’hui mais c’est raté !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



