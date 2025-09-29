« Le journal de ma mort » : votre téléfilm inédit ce 29 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le journal de ma mort » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 29 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1, il s’intitule « Le journal de ma mort ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le journal de ma mort » : l’histoire, le casting

Quand Shanice apprend la disparition de son amie June, elle retourne chez elle afin de prendre part aux recherches. D’abord convaincue que le petit ami de June est impliqué, elle change de perspective lorsque le corps de son amie est retrouvé. Devenue à son tour une cible, Shanice réalise alors que le meurtrier pourrait se trouver bien plus près d’elle qu’elle ne l’imaginait.



Avec : Courtney Grace (Shanice), Malena Anderson (Pauline), Aria Castillo (June), Terry Woodberry (Stan)

Et à 16h, « Ma fille, harcelée et laissée pour morte » (rediffusion)

Dans la petite ville de Crestwater Hills, Julie, serveuse appréciée, tombe amoureuse de David, nouvel agent protégé du chef de la police. Rapidement, il se révèle jaloux, possessif et menaçant. Alors que sa réputation se dégrade, Julie tente de s’éloigner, mais David la harcèle. Un soir, il la kidnappe, la conduit sur une colline et, après une mise en scène macabre, l’abat froidement. Sa disparition déclenche une enquête où le chef Dood, réticent à soupçonner son protégé, reçoit l’aide du lieutenant Miller, décidé à suivre cette piste.

Avec : Amber Midthunder (Julie Dillon), Brett Zimmerman (David Barragan), Chris Browning (Stephen Dodd), Claudia Ferri (Karen Dillon)