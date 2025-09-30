Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Maîtresse de leur mari, ex-conjoint : ils leur ont rendu la vie infernale ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2025 à 13h55 « Maîtresse de leur mari, ex-conjoint : ils leur ont rendu la vie infernale ! » (inédit)

Après quatre années de relation, Laetitia a choisi de mettre fin à son histoire. Mais ce qui aurait dû être une séparation s’est rapidement transformé en cauchemar : appels incessants, menaces de mort… La jeune femme a dû porter plainte. La situation a pris une tournure encore plus dramatique lorsque son ex a découvert qu’elle voyait un autre homme. Pris de rage, il s’en est aussi pris à lui, allant jusqu’à saccager son domicile.

Et à 15h05 : « Une rupture amoureuse leur a fait perdre la raison » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit trois invités dont la vie a basculé après une rupture amoureuse. Christophe, profondément marqué par une séparation survenue peu avant le décès de sa mère, a sombré dans une dépression sévère qui l’a conduit à plusieurs hospitalisations et l’empêche aujourd’hui encore de se projeter dans une nouvelle relation. Charlotte, elle, a vécu une rupture soudaine qui l’a rendue obsessionnelle au point de harceler son ex et d’être internée pour comprendre son comportement ; deux ans et demi plus tard, elle tente de se reconstruire avant d’envisager de nouveaux liens. Quant à Valérie, actuellement hospitalisée, elle a obtenu une permission exceptionnelle pour témoigner : après deux ans de relation fusionnelle, l’abandon brutal et inexpliqué de son compagnon l’a plongée dans un profond désarroi.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.