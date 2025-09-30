Les 12 coups de midi du 30 septembre : Cyprien se loupe, l’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 30 septembre 2025, 12ème victoire de Cyprien – Et de 12 victoires pour Cyprien ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il s’est loupé sur la dernière question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 30 septembre, la place Vendôme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte monter au total de 72.388 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours un ciel avec des nuages et un lampadaire. Rappelons que cette photo de fond n’est autre que la place Vendôme, à Paris.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



