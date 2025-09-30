« Un secret dans ma maison » : votre téléfilm inédit ce 30 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un secret dans ma maison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 30 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1, il s’intitule « Un secret dans ma maison ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Un secret dans ma maison » : l’histoire, le casting

Charlotte et Joël s’installent dans une maison située dans un quartier paisible. Peu de temps après leur arrivée, Charlotte découvre que l’ancienne propriétaire y a perdu la vie. Lorsqu’elle tombe sur des traces de sang, des éclats de verre et un message inscrit sur le mur, elle en est convaincue : il ne s’agissait pas d’un accident, mais bien d’un meurtre.



Avec : Tamara Almeida (Charlotte), David Chinchilla (Joel), Cindy Sampson (Serena), Morgan Kelly (Rick)

Et à 16h, « La maison des murmures » (rediffusion)

Elena, sa fille Sadie et son beau-père Jim s’installent dans une superbe demeure après la mort du mari d’Elena, qui était aussi le fils de Jim. Rapidement, d’étranges bruits résonnent dans la maison. Au lycée, Sadie découvre que la propriété a une réputation inquiétante. Son ami Dylan lui révèle l’histoire des lieux : les premiers propriétaires, la famille Crane, y ont vécu durant plusieurs générations, jusqu’à ce que le dernier héritier soit contraint de la vendre pour des raisons financières. Dans le jardin, Sadie met au jour les stèles funéraires des époux Crane. Peu après, la maison est cambriolée et l’un des intrus trouve la mort en chutant par une fenêtre de l’étage. Elena et Sadie font alors la connaissance des anciens occupants, Lila et Tim, qui leur confient être partis précipitamment à cause de phénomènes étranges et terrifiants.

Avec : Kristi Murdock (Elena), Christie Leverette (Lila), Julia Terranova (Sadie), Mark Speno (Jim), Collier Randall (Dylan)