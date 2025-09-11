« Crime à Biot » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (11 septembre 2025)

Par /

Publicité

« Crime à Biot », c’est le téléfilm rediffusé ce soir, jeudi 11 septembre 2025 sur France 3. Un téléfilm issu de la série « Crime à » et porté par Florence Pernel (Élisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (capitaine Charles Jouanic), et Lola Dewaere (Caroline Martinez).


A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

« Crime à Biot » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (11 septembre 2025)
FTV


Publicité

« Crime à Biot » : l’histoire

Marie Lemaire, une trentenaire, est empoisonnée lors d’un dîner de l’association des commerçants de Biot. Héritière de la plus grande verrerie de la ville depuis la mort de son mari François, elle laisse derrière elle bien des jalousies… et une liste de suspects longue comme le bras. Les enquêteurs doivent démêler mensonges et vérités, recouper les alibis et découvrir les véritables mobiles.

Deux jours plus tard, une autre convive, Olivia Rousseau, succombe à son tour à un empoisonnement. Dans une lettre, elle avoue le meurtre de Marie et annonce son suicide.


Publicité

L’affaire paraît résolue… mais l’intuition de la vice-procureure Élisabeth Richard la pousse à poursuivre les investigations. Son obstination finira par révéler le véritable assassin, alors même qu’une troisième tentative de meurtre est perpétrée.

Interprètes et personnages

Avec Florence Pernel (Élisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (capitaine Charles Jouanic), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Matthieu Burnel (Jérôme Leclerc), Gwendoline Gourvenec (Clémence Roux), Stéphane Blancafort (Serge Pellegrino), Marianne Basler (Olivia Rousseau), Florent Peyre (Grégoire Spaletta), Jérôme Pouly Stéphane Caron)

Vous désirez en savoir plus ? Rendez-vous sur France 3 ce soir dès 21h10.

A LIRE AUSSI
Audiences 9 septembre 2025 : le foot devant « La stagiaire », énorme flop pour France 2
Audiences 9 septembre 2025 : le foot devant « La stagiaire », énorme flop pour France 2
Secrets d’histoire du 10 septembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3
Secrets d'histoire du mercredi 3 septembre 2025 : sommaire du numéro inédit diffusé ce mercredi soir sur France 3 et consacré à...
La stagiaire du 9 septembre : votre épisode inédit ce soir (saison 10)
La stagiaire du 9 septembre : votre épisode inédit ce soir (saison 10)
Audiences 7 septembre 2025 : « Intouchables » loin devant « Brokenwood »
Audiences 7 septembre 2025 : « Intouchables » loin devant « Brokenwood »


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut