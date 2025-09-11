Cauchemar en cuisine du 11 septembre : inédit à Brive-la-Gaillarde ce soir sur M6



Cauchemar en cuisine du 11 septembre 2025 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Cauchemar en cuisine du 11 septembre, présentation

Philippe Etchebest se rend à Brive-la-Gaillarde pour venir en aide à Amina, restauratrice depuis 35 ans. Longtemps à la tête d’un établissement florissant, elle est aujourd’hui dépassée : son restaurant est passé de 200 couverts par jour à… seulement 2 !

Sur place, le chef découvre un laisser-aller inquiétant et l’une des cuisines les plus grasses qu’il ait jamais vues, au point de devoir s’équiper pour pouvoir l’inspecter. Et ce n’est qu’un début : tensions constantes, équipe épuisée, désordre total en salle comme en cuisine.



Mais derrière ce chaos, Philippe Etchebest va aussi rencontrer une femme au parcours bouleversant. Une histoire qui, entre sidération et émotion, ne le laissera pas indifférent.

Cauchemar en cuisine du 11 septembre, extrait vidéo