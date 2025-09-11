L’Événement « Instabilité politique, crise budgétaire » ce soir sur France 2 (11 septembre 2025)



« L'Événement » au programme TV du jeudi 11 septembre 2025 – Ce soir à la télé, France 2 bouleverse sa programmation en raison de l'actualité et propose une grande soirée d'information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L'Evénement » présenté par Caroline Roux.





L’évènement du 11 septembre 2025, « Etat : Instabilité politique, crise budgétaire : La République va craquer ? »

Alors que les appels à paralyser le pays se multiplient, la France traverse une crise politique d’une ampleur inédite depuis six décennies.

Faut-il dissoudre l’Assemblée, organiser un référendum, instaurer la proportionnelle ? Comment sortir de cette impasse et répondre à la lassitude démocratique des Français ? La Ve République touche-t-elle à ses limites ?



Caroline Roux recevra pour en débattre plusieurs figures politiques : Jordan Bardella, président du Rassemblement national, Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise, ou encore Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics (Renaissance). Ils seront rejoints par des acteurs du monde économique comme Matthieu Pigasse, ainsi que par des intellectuels et personnalités engagées telles qu’Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste, Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne, Jérôme Fourquet, politologue (IFOP), et Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

En plateau, les chroniqueurs Paul Larrouturou (politique), Axel de Tarlé (économie), Madjid Khiat (réseaux sociaux) et Adrien Rohard (questions des téléspectateurs) viendront enrichir les débats de leurs analyses.