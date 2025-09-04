« Crime dans l’Hérault » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (4 septembre)

Ce jeudi soir, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm « Crime dans l’Hérault ». Un épisode qui fait partie de la collection « Crimes en… » avec au casting, Florence Pernel et Guillaume Cramoisan. Notez qu’il a déjà été diffusé pas moins de 5 fois en 5 ans !


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

Capture FTV


« Crime dans l’Hérault » : histoire

La propriétaire d’une discothèque huppée du Cap d’Agde est découverte assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, épaulée par le capitaine Charles Jouanic et l’adjudant-chef Caroline Martinez, soupçonne d’abord un vol qui aurait mal tourné, puisque le coffre de la victime a été vidé. Mais l’affaire se complique lorsqu’un second meurtre survient : celui du directeur d’un camping, retrouvé mort, affublé d’un masque de renard. L’équipe d’enquêteurs s’oriente alors vers un homme lié aux deux victimes : ancien mari de la première et en conflit ouvert avec la seconde…

Casting : personnages et interprètes

Avec : Florence Pernel (Elisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (CPT Charles Jouanic), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Catherine Demaiffe (Doriane Fraisse), Bonnaffet Tarbouriech (Paul Grimaldi)


Bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce…

