Cauchemar en cuisine du 4 septembre : direction Saint-Vrain ce soir sur M6

Par /

Publicité

Cauchemar en cuisine du 4 septembre 2025 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Saint-Vrain dans l’Essonne.


A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.

Cauchemar en cuisine du 4 septembre : direction Saint-Vrain ce soir sur M6
© PIERRE OLIVIER/M6


Publicité

Cauchemar en cuisine du 4 septembre, présentation

Le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Vrain, dans l’Essonne, pour venir en aide à Steve, un restaurateur en détresse. Trois ans après avoir repris son établissement, celui-ci est aujourd’hui au bord de la faillite. Faute de moyens, il doit tout assumer seul, en salle comme en cuisine, une charge qui le submerge totalement.

Malgré ses vingt ans d’expérience, son restaurant présente un état préoccupant, aussi bien sur le plan de l’hygiène que de l’organisation. Confrontés à une situation critique, le chef et son équipe devront mettre en place des mesures exceptionnelles pour tenter de sauver l’établissement. Mais leurs efforts seront-ils suffisants ?


Publicité

Cauchemar en cuisine du 4 septembre, extrait vidéo

A LIRE AUSSI
Audiences 2 septembre 2025 : « La stagiaire » leader, « Les Traîtres » démarrent bien
Audiences 2 septembre 2025 : « La stagiaire » leader, « Les Traîtres » démarrent bien
« Céline Dion raconte D’eux » : votre documentaire ce soir sur M6 (3 septembre)
« Céline Dion raconte D’eux » : votre documentaire ce soir sur M6 (3 septembre)
Les Traitres : qui sont les Traitres ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 2 septembre)
Les Traitres : qui sont les Traitres ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 2 septembre)
Audiences 1er septembre 2025 : « L’amour est dans le pré » en tête devant « Rien ne t’efface »
Audiences 1er septembre 2025 : « L’amour est dans le pré » en tête devant « Rien ne t’efface »


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut