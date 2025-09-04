Cauchemar en cuisine du 4 septembre : direction Saint-Vrain ce soir sur M6



Publicité





Cauchemar en cuisine du 4 septembre 2025 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Saint-Vrain dans l’Essonne.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Publicité





Cauchemar en cuisine du 4 septembre, présentation

Le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Vrain, dans l’Essonne, pour venir en aide à Steve, un restaurateur en détresse. Trois ans après avoir repris son établissement, celui-ci est aujourd’hui au bord de la faillite. Faute de moyens, il doit tout assumer seul, en salle comme en cuisine, une charge qui le submerge totalement.

Malgré ses vingt ans d’expérience, son restaurant présente un état préoccupant, aussi bien sur le plan de l’hygiène que de l’organisation. Confrontés à une situation critique, le chef et son équipe devront mettre en place des mesures exceptionnelles pour tenter de sauver l’établissement. Mais leurs efforts seront-ils suffisants ?



Publicité





Cauchemar en cuisine du 4 septembre, extrait vidéo