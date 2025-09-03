Un Si Grand Soleil du 4 septembre : Elodie cède à la tentation, la police arrête Catherine (résumé épisode 1742 en avance)



Un si grand soleil du 4 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1742 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 4 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claudine appelle Cécile pour lui parler de l’affaire Laumière, elle ne comprend pas les motifs de la perquisition chez sa cliente. Elle lui parle de sa proximité passée avec le mari de Mme Bastide, qui peut la pousser à enquêter à charge contre sa cliente. Cécile le prend mal, Claudine lui dit qu’elle va saisir la chambre de l’instruction pour demander de la récuser. Cécile lui dit qu’elle continuera d’instruire le dossier tant qu’il lui sera confié.

Elisabeth est avec Alain, qui lui rappelle qu’elle a besoin de repos pendant une semaine. Elisabeth s’ennuie, elle se sent bien et veut aller travailler. Elle insiste pour qu’il l’aide à mettre sa veste, Alain finit par capituler.



A la coloc, Elodie est ailleurs pendant le petit déjeuner. Elle n’écoute pas Elise et Ludo, elle repense au bisou avec Pauline… Ludo rappelle qu’il a rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Elise l’embrasse avant de partir. Pendant ce temps là, Léo se dispute encore avec Pauline. Il lui dit qu’ils ne se touchent plus depuis 6 mois, il essaie de lui faire prendre conscience qu’ils sont entrain de se perdre… Elle dit que c’est juste une période difficile à passer mais Léo a peur qu’ils ne parviennent pas à se retrouver.

Elise est l’affaire Laumière, tout comme Yann. Ils épluchent tout. Becker vient les voir, il veut en savoir plus. Elise avoue que sur l’ordinateur de Catherine, les documents sont hyper techniques, elle peine à comprendre. Becker lui dit de se faire aider, il veut des résultats.

Elisabeth est de retour chez L Cosmétiques, Muriel et Boris sont ravis. Elle dit que l’enquête est en cours, elle a bon espoir que ça soit bientôt résolu. Elle dit à Boris qu’elle comprend que ça soit délicat, elle espère qu’il n’y aura pas de répercutions sur le travail. Boris assure qu’elle peut compter sur lui, il restera pro quoiqu’il arrive.

Elise s’appelle Elodie, elle lui propose un resto ce soir. Elle accepte. Elle reçoit ensuite un sms de Pauline, qui lui dit qu’elle ne regrette pas ce qui s’est passé hier… Elodie va la retrouver et l’embrasse ! Pendant ce temps chez L Cosmétiques, Léo est avec Enric. Il lui confie que c’est compliqué avec sa femme. Ils n’ont pas fait l’amour depuis 6 mois. Enric lui demande s’il pense qu’elle voit quelqu’un d’autre, il lui dit que non, elle ne lui ferait jamais ça.

Mais de son côté, Pauline est dans les bras d’Elodie, elles ont fait l’amour… Elle lui explique qu’elle s’est mariée avec son meilleur ami car elle refoulait d’aimer les filles et c’était plus facile ! Elle dit qu’elle a déjà eu quelques aventures mais ça ne comptait pas… Elle demande à Elodie si elle regrette, elle dit que non mais elle ne sait pas comment elles vont gérer ça.

Elise retrouve Yann, elle lui annonce avoir trouvé du lourd dans les messages récupérés sur le téléphone de Catherine ! Chez elle, Catherine rumine auprès de Pascal. Elle se plaint de ne plus pouvoir travailler sans son ordinateur. Pascal trouve que la juge la persécute. Ça sonne à la porte, c’est Yann. Il vient arrêter Catherine ! Elle se moque de lui mais elle est obligée de le suivre.

Johanna croise Claudine, qui lui demande comment elle va avant de l’attaquer sur ses insinuations dans la presse. Elle ne la trouve pas professionnelle, Johanna l’envoie balader.

Elise rentre et retrouve Elodie et Ludo. Elle demande à Ludo ce que le médecin a dit, il parle d’une simple baisse de tension. Il remarque qu’Elodie n’a pas l’air en forme, Elise précise qu’elle la chouchoute, elle l’emmène au resto… Elodie est mal.

Claudine retrouve Catherine au commissariat. Yann veut parler du téléphone de Catherine et de son contenu. Elle a envoyé le sms : « je vous ai fait la première partie du virement, vous aurez le reste quand le problème sera réglé ». L’interlocuteur a répondu « ça sera fait ce soir ». Catherine assure ne pas savoir de quoi il parle, elle n’a aucun souvenir de ce message. Yann annonce que le message a été envoyé le jour de la tentative de meurtre sur Elisabeth ! Catherine s’emporte, elle n’a jamais envoyé ce message. Yann la place en garde à vue.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.