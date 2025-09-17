« Dans de beaux draps » : vos épisodes ce soir sur France 2 (17 septembre 2025)



« Dans de beaux draps » au programme TV du mercredi 17 septembre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Dans de beaux draps » avec Éléonore Bernheim et Gil Alma dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 17 septembre 2025

Épisode 3 « Un très cher club » : Désormais membres à part entière du Ravel Club, Justine et Rémi doivent pourtant affronter une rumeur tenace : certains affirment que Rémi est un imposteur sans emploi. Plus que jamais, ils doivent prouver leur légitimité. Lors de la fête du Nouvel An, le couple se met sur son trente-et-un pour impressionner ses invités, mais emporté par l’euphorie, Rémi mise sa fausse montre de luxe au poker… et la perd. Justine comprend alors, trop tard, que lorsque le gagnant découvrira la supercherie, Rémi sera démasqué une fois pour toutes.

Épisode 4 « Crise conjugale » : Une nouvelle menace, plus sournoise et personnelle, plane sur les Blanchet : Gauthier Gouget, trésorier du club et comte d’Argenson, multiplie les avances pressantes envers Justine. Déjà fragilisé par la perte de son poste au profit de son ancienne assistante, Rémi, humilié, se réfugie dans la ferme de son enfance. De son côté, Justine, décidée à prouver son amour et à se venger de l’arrogant Gauthier, choisit de le cambrioler… mais l’affaire se complique lorsqu’un indice compromettant est retrouvé sur les lieux d’un précédent vol : son propre inhalateur d’asthme.



« Dans de beaux draps » – rappel du synopsis

Mariés et parents de deux enfants, Justine et Rémi Blanchet s’apprêtent à franchir un cap décisif dans leur ascension sociale : marier leur fille aînée, Capucine, au meilleur parti de la ville. Mais leur rêve s’effondre lorsqu’ils se retrouvent ruinés et sans ressources. Incapables d’accepter ce déclassement qui ravive chez Justine les blessures de son enfance, le couple bascule peu à peu du « bon » au « mauvais » côté pour sauver les apparences. Dans cette double vie à la fois périlleuse et rocambolesque, ils redécouvrent pourtant une complicité et une passion qu’ils croyaient perdues.

Le casting

Avec Éléonore Bernheim (Justine), Gil Alma (Rémi), Charlie Bruneau (Kathy Malinsky), Arié Elmaleh (Jérôme Malinsky), Amaury de Crayencour (Gauthier Gouget), Dan Herzberg (Mathieu), Marie Christine Adam (Sybile), Bernadette Le Sache (Michelle), Carima Amarouche (Rachida), Camille Genau (Capucine), Axel Auriant (Enguerrand), Elliott Goldberg (Pierre Marie), Léontine d’Oncieu (Nina), Adda Senani (Samy), Kinsley Camachee (Léo Sitbon), Nicolas Briançon (Georges Laville), Stéphanie Bataille Draber (Laure Laville), Frédéric van den Driessche (Benoît Saintonge), Stéphanie Pareja (Simone Saintonge), Xavier Maly (Gilles de Chanterac), Annette Lowcay (Edwige de Chanterac), Eric Savin (Benjamin Maisonneuve), Juliette Tresanini (Elise Maisonneuve)

et avec la participation d’Ariane Massenet.