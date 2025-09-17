Le Meilleur Pâtissier du 17 septembre : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Le Meilleur Pâtissier du 17 septembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Les pâtissiers amateurs encore en lice se replongent dans l’une des décennies les plus mythiques et gourmandes qui soient : les années 80 !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 17 septembre 2025, présentation de l’épisode 2

Épreuve du classique revisité : le cookie ultra-gourmand !

Cyril se plonge dans l’un des gâteaux les plus réconfortants, devenu emblématique en France depuis les années 80 : le cookie ! Aux pâtissiers de le réinventer de manière gourmande et originale, à condition que leur création soit moelleuse à l’intérieur et parfaitement croustillante à l’extérieur.

Épreuve technique : le plus vintage des desserts 80’s !

Pour cette épreuve, Mercotte a puisé dans son grimoire un gâteau 100 % années 80, à la fois rétro, surprenant et savoureux : le gâteau Marguerite. Quelques indices sur ce classique légendaire : un look fleuri, des couleurs vintage et des techniques pâtissières impressionnantes. Une vraie machine à remonter le temps !



Épreuve créative : le meilleur des 80’s en un délicieux gâteau !

Pour prolonger le voyage dans les années 80, Cyril et Mercotte attendent des pâtissiers qu’ils transforment un symbole de cette décennie mythique en gâteau ! Walkman, Rubik’s cube, minitel, polaroid, rollers, Peter et Sloane… ils doivent partager leur vision des années 80 en une création gourmande et originale. Le chef pâtissier Guillaume Mabilleau, Meilleur Ouvrier de France et passé par les plus grands palaces, sera là pour les guider avec ses précieux conseils.

Le Meilleur Pâtissier saison 14, présentation de la saison

Comme à chaque édition, Cyril Lignac et Mercotte guideront les candidats avec leur expertise et leurs conseils avisés. Pour la deuxième année consécutive, Laëtitia Milot prend les commandes de l’émission, insufflant sa fraîcheur et sa bonne humeur à cette aventure gourmande. Et pour prolonger l’expérience chez eux, les téléspectateurs pourront retrouver toutes les recettes sur M6+, afin de réaliser à leur tour les créations des pâtissiers.

Le Meilleur Pâtissier du 17 septembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !