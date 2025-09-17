Tracker du 17 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Par /

Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 17 septembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.

Tracker du 17 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
Capture TF1


Tracker du 17 septembre 2025, vos épisodes

« Le mystère Lana Russo » : Lorsqu’un veuf promet une récompense pour retrouver sa fille unique, disparue depuis trois ans et considérée comme morte, Colter accepte de mener l’enquête. Le père est persuadé de l’avoir aperçue sur une photo publiée dans un journal, prise lors d’une kermesse de comté. L’investigation entraîne alors Colter dans le milieu des passionnés de paranormal et des chasseurs de fantômes.

« Le marié a disparu » : Colter enquête sur la disparition d’un docker, volatilisé deux semaines avant son mariage, après avoir été rattrapé par son passé.


« Sun Maï est introuvable » : Colter, Bobby et Reenie s’engagent dans une véritable course contre la montre pour retrouver une combattante de MMA portée disparue, tout en essayant de régler les difficultés de visas rencontrées par sa famille.

Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)

