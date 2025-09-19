Demain Nous Appartient du 19 septembre : Roxane se réveille, Victoire parle à Samuel (résumé + vidéo épisode 2035 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 19 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2034 de DNA – La vérité éclate au sujet de Roxane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Florent avoue alors qu’à l’hôpital, Roxane se réveille et confirme.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 19 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2035

Au commissariat, Florent avoue avoir poignardé Roxane par vengeance, l’accusant d’avoir brisé sa vie. À l’hôpital, Roxane se réveille et confirme les faits à Sara, qui lui pardonne.

Au Spoon, Bart suggère à Erica d’éclaircir la situation avec Bastien, mais elle refuse. Pourtant, la rumeur enfle au lycée, et Bastien finit par révéler que Marceau est sa mère. Erica confirme ensuite la vérité à Fred. Plus tard, Bastien s’excuse auprès de Bart, qui se réjouit de voir leur relation officialisée, tout en décidant de taire l’affaire à Mona.



Publicité





Lilou rejoint Violette et Bastien, tandis que Kevin se présente à eux. Samuel inscrit Ellie au lycée, au grand bonheur de Kevin. De son côté, Victoire confronte Samuel à propos de fameuse lettre. Il explique qu’elle était destinée à son père à son retour de cure et nie toute ambiguïté. Soulagée, Victoire accepte un pacte d’amitié avec lui alors que Fred la surprend en lui proposant de partir en week-end.

Judith, décidée à rester à Sète, confie à Marianne que c’est aussi pour Jordan, qui l’a pourtant repoussée. Marianne est convaincue qu’il finira par céder. Jordan, lui, tente toujours en vain de renouer avec Violette. Plus tard, Marianne organise un dîner avec Sébastien… et Jordan !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : l’ouverture du procès de Soizic (vidéo épisode du 23 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 19 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.