Les 12 coups de midi du 19 septembre : l’élimination de Zakia, plus que 7 cases sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 19 septembre 2025, Zakia éliminée – C’est déjà fini pour Zakia ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a été éliminée lors du Coup Fatal aujourd’hui et est repartie avec 22.100 euros de gains en 6 victoires.











Les 12 coups de midi du 19 septembre, plus que 7 cases sur l’étoile mystérieuse

C’est Cyprien qui est devenu Maître de Midi, il a buté sur une question lors du Coup de Maître et a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 7 indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, un bloc de pierre, une colombe, et un taureau. Il ne reste plus que 7 cases, elle devrait être entièrement dévoilée dimanche midi.

Rappelons qu’il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait. Et la colombe pour son dessin de « la colombe de la paix ».

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Soprano



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+